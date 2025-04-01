В России началось производство нового кроссовера Kaiyi

На заводе «Автотор» в Калининграде начали выпускать полноприводный Kaiyi X7

В России на калининградском заводе «Автотор» в пилотном режиме началось производство полноприводной версии флагманского кроссовера Kaiyi X7. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Флагманский кроссовер марки Kaiyi X7 специально для России дополнили полноприводной версией. В ходе подготовки производства отрабатывается технологический процесс, проводятся работы по дооснащению конвейерной линии, перенастройке оборудования», — сообщили в пресс-службе Kaiyi.

Цены на новую версию Kaiyi X7 будут объявлены ближе к старту продаж.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Deepal выведет на российский рынок кроссовер S07.