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В СК рассказали о последствиях обстрела школьного автобуса в Запорожской области

СК: ВСУ повредили автомобиль при атаке на школьный автобус в Запорожской области
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Telegram-канал «Балицкий Евгений»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школьный автобус в Запорожской области повреждения получил гражданский легковой автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета России.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела вблизи автодороги в Михайловском муниципальном округе повреждения получил школьный автобус, который осуществлял перевозку детей. А также один легковой автомобиль», — сказал сотрудник ведомства.

По данным следствия, украинские войска вели прицельный огонь. Предположительно, при атаке могли применяться беспилотники. Их фрагменты были обнаружены на месте происшествия, пояснили в СК.

Об обстреле школьного автобуса утром 29 апреля сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки легкое ранение головы получил мальчик 2007 года рождения. Состояние пострадавшего находится под контролем.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь в ДНР.

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