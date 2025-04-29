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Концерн Toyota удвоил прибыль в России

Toyota увеличила прибыль от продаж в России в 2,6 раза
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rebinworkshop/Shutterstock/FOTODOM

ООО «Тойота Мотор» в 2024 году получило прибыль от продаж в России в размере 2,46 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает показатель 2023 года (936,8 млн рублей). Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на актуальный финансовый отчет российского представительства Toyota Motor по РСБУ.

Отмечается, что выручка японского концерна в России за 2024 год составила 7,2 млрд рублей, что на 13,5% превышает показатель 2023 года. По итогам 2021 года оборот японской компании в РФ составил 332 млрд рублей, чистая прибыль — 22,3 млрд рублей.

До этого Telegram-канал Mash заявил, что руководство японской компании Toyota впервые за последние три года организовало секретный VIP-сбор для бывших дилеров из России.

«Группе из нескольких десятков человек оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении», — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, с экс-представителями Toyota в РФ связался головной офис. Выезд случился с 9 по 12 февраля. На встрече извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом. И пообещали: как только ситуация наладится, будут первыми стоять на пороге.

Ранее были названы пять автобрендов, у которых больше шансов на быстрое возобновление продаж в России.

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