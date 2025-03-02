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Toyota провела секретные переговоры с бывшими российскими автодилерами

Mash: руководство Toyota организовало секретный VIP-сбор для экс-дилеров из РФ
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Global Look Press

Руководство японской компании Toyota впервые за последние три года организовало секретный VIP-сбор для бывших дилеров из России, сообщает Telegram-канал Mash.

«Группе из нескольких десятков человек оплатили бизнес-класс в Дубай и обратно, сняли отель топ-уровня и заставили подписать бумаги о неразглашении», — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, с экс-представителями Toyota в РФ связался головной офис. Выезд случился с 9 по 12 февраля. На встрече извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом. И пообещали: как только ситуация наладится, будут первыми стоять на пороге.

Отмечается, что следующая встреча назначена на март 2025 года.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что реализация опциона Renault на возвращение в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае выплаты французским концерном средств, вложенных в развитие завода в период отсутствия Renault в числе его акционеров.

«Надо посмотреть документы. В том числе те дополнительные условия, при которых этот колл-опцион может быть раскрыт. Приступив к исполнению обязанностей руководителя «АвтоВАЗа», я этот документ не анализировал, это было неважно в 2022 году, когда мы завод поднимали с колен и он был в состоянии простоя», — приводит агентство слова Соколова.

Глава «АвтоВАЗа» напомнил, что в 2023 году объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, в 2024 году — около 40 млрд рублей, и на 2025 год запланировано минимум 45 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Renault «не светит» возвращение в столицу.

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