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Группировку из Курганской области подозревают в совершении почти 40 автоподстав

МВД Курганской области: заведено 37 уголовных дел об инсценировках ДТП
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Курганской области МВД возбудило 37 уголовных дел о мошенничестве путем инсценировки аварий. Участников организованной преступной группировки (ОПГ) уже задержали, сообщается на официальном сайте ведомства.

«‎Фигуранты создавали условия для совершения гражданами дорожно-транспортных происшествий, якобы по вине последних. Обеспечивали фиксацию ДТП на видеорегистратор и в дальнейшем принимали меры для получения страховых выплат», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, участники ОПГ выезжали на дороги в том числе на автомобиле автошколы. Они двигались медленно, создавая пробку, чем провоцировали других водителей нарушать правила, рассказали в региональном МВД.

На данный момент сотрудники ведомства устанавливают другие возможные эпизоды противоправных действий группировки.

В начале апреля в Москве вынесли приговор автоподставщикам, которые обманули страховые компании на 12 млн рублей. По данным прокуратуры, один из злоумышленников Сагателян находил людей с автомобилями, выбирал место предстоящего ДТП, после чего другие участники группы предоставляли реквизиты своих банковских карт, а также являлись номинальными владельцами поврежденных машин. При этом они оформляли на Сагателяна доверенность на право обращения в компанию для получения незаконных страховых выплат.

Ранее в Москве задержали мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля.

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