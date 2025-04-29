Стало известно, на сколько могут подешеветь «залежалые» автомобили в России

Автоэксперт Титов: цены на авто, которые не продаются, могут снизиться на 50%

Цены на автомобили, которые дилеры не могут долго продать, могут снизиться в два раза. Об этом «Известиям» рассказал автоэксперт Владимир Титов.

«Скапливалось машин, конечно, и больше, но всегда дилеры шли по пути такому: если машина не продается в течение года, то на нее просто снижается цена, она продается. И до 50% даже снижали цены на, как говорят, залежалый товар, который нужно сбыть», — отметил Титов.

Эксперт также подтвердил, что в основном речь идет о китайских автомобилях.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России скопились огромные запасы нераспроданных автомобилей.