На видео попало, как россиянка отлетела от удара легковушки

В Улан-Удэ на видео попало, как женщина отлетела от удара авто

В Улан-Удэ легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Пешеход шагнул под машину на красный свет на остановке Республиканская больница. После ДТП 20-летнюю девушку госпитализировали в больницу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина стоит возле пешеходного перехода и ждет, когда проедут автомобили. Далее — россиянка начинает идти, и в этот момент ее сбивает белый легковой автомобиль, от чего женщина отлетает в сторону. На записи также видно, что пострадавшая двигалась на запрещающий сигнал светофора.

До этого сообщалось, что на Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС. Инспекторы начали погоню за мопедом Honda Dio без номеров, за рулем которого был подросток. Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как два человека оставляют свой мопед, подбегают к водоему и переплывают его.

Ранее Audi на скорости снес москвича и врезался в столб.