В Москве автомобильная авария парализовала движение транспорта

В Москве ДТП на улице Сущевский Вал затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Сущевский Вал в районе дома 62 произошло ДТП во второй полосе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате ДТП образовалась автомобильная пробка длиной в два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Омской области грузовик протаранил легковой автомобиль Hyundai. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения, где врезается в легковую машину. После удара транспортные средства разъезжаются в разные стороны. На записи также видно, что после тарана запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее полностью голая сибирячка удивила людей на проезжей части.