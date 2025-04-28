В Омской области грузовик на скорости влетел в легковушку, и это попало на видео

В Омской области грузовик протаранил легковой автомобиль Hyundai. Об этом сообщает Telegram-канал «Омская полиция».

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля КамАЗ, следуя по автодороге «Челябинск-Новосибирск» в районе 825 километра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковым автомобилем «Хендай», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как грузовик выезжает на встречную полосу движения, где врезается в легковую машину. После удара транспортные средства разъезжаются в разные стороны. На записи также видно, что после тарана запчасти разлетаются по проезжей части.

По информации источника, в результате ДТП пострадал водитель легковой машины. Медики госпитализировали его с травмами. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

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