Citroen выпустил новое поколение кроссовера C5 Aircross

Французская компания Citroen представила новое поколение модели C5 Aircross. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль построен на платформе STLA Medium. Длина машины составляет 4652 мм, а колесная база — 2790 мм. Для пассажиров на задних сиденьях предусмотрены спинки с возможностью регулировки угла на 21–33 градуса.

Новый C5 Aircross будет предлагаться с бензиновым мотором 1,2 л., которому помогает электромотор, встроенный в роботизированную коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, предусмотрен подключаемый гибрид на базе 1.6-литрового двигателя. В дальнейшем у C5 Aircross появятся электрические версии с запасом хода 520 и 679 км.

В продаже C5 Aircross второго поколения должен появиться во второй половине 2025 года.

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С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

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