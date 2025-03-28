Jetour обновил кроссовер X90 Plus

Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года. Об этом сообщает Autohome.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

В цветовой гамме для Jetour X90 Plus появился новый серебристый оттенок, также доступен новый вариант отделки салона — черно-красный. Стоимость автомобиля в Китае — 117-132 тыс. юаней (₽1,35–1,52 млн рублей).

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