Mazda представила в Шанхае кроссовер, построенный на базе Changan

На автосалоне в Шанхае состоялась премьера кроссовера Mazda EZ-60, сообщает carnewschina.com.

Длина, ширина и высота Mazda EZ-60 равны соответственно 4850, 1935 и 1620 мм, колесная база — 2902 мм. В основе Mazda EZ-60 архитектура EPA1 от Changan, поэтому привод может быть только задним.

В базовой версии есть 1,5-литровый атмосферный мотор в роли бензин-генератора, емкость батареи 31,7 кВт.ч, а сзади установлен 258-сильный электродвигатель. Запас хода на электротяге составит около 160 километров, а общая автономность — свыше 1,3 тыс. километров.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее сообщалось, что Changan представил на автосалоне в Шанхае четыре новые модели авто.