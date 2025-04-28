Уфимцы устроили жестокую драку на проезжей части и попали на видео

В Уфе на видео попало, как мужчина жестоко избил оппонента на проезжей части

В Уфе мужчины устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Видеодозор».

«Один лез вперед как танк, второй отбивался. В ход шли и руки, и ноги, и, кажется, даже чувство нетерпимости к сопернику. Молодые люди дрались с такой страстью, что успели обменяться тумаками и на капоте припаркованной машины, и на асфальте», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины пинают и ударяют друг друга на дороге. Один из конфликтующих толкает своего оппонента на проезжую часть и наносит несколько ударов.

По информации источника, после драки мужчины разошлись.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчины устроили массовую драку с пенсионером в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию.

Ранее в Туле пассажиры угрожали таксисту-инвалиду.