Самарцы устроили массовую драку с пенсионером в автобусе и попали на видео

В Самаре на видео попала массовая драка с пенсионером в автобусе

В Самаре мужчины устроили массовую драку в автобусе из-за громких разговоров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Двое болтливых пассажиров в 91-м автобусе так увлеклись беседой, что не заметили, как превратили транспорт в ринг. После вежливого (но проигнорированного) замечания весь салон дружно решил «урезонировать» хамов кулаками», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию. В конфликте также участвует пожилой мужчина, который нападает на своих оппонентов. Кроме того, заметно, что нарушители начинают драку в автобусе, но потом выходят на улицу, где продолжают конфликт.

До этого сообщалось, что в Балашихе мужчина на Mitsubishi заблокировал проезд скорой помощи. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель красного легкового автомобиля блокирует проезд скорой.

Ранее пенсионерка из Абакана «что-то нажала в машине» и протаранила автомобили.