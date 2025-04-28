Дорожный знак с названием села Лох похитили в Саратовской области

В селе под Саратовом украли указатель с названием «Лох», сообщает Telegram-канал «Подъем». Так называется населенный пункт.

«Это у нас все время уже. Вот это слово, наверное, привлекает всех. Гости у нас очень часто приезжают, и каждый раз, когда они приезжают, каждый раз пропадает. Мы уже к этому привыкли. Людям нравится, наверное. Мы вешаем – они воруют. Где-то они, может быть, размещают – у себя в гаражах или где-то еще», — рассказали каналу в администрации Новобурасского района.

Отмечается, что дольше 140 дней табличка никогда не висела.

До этого в Нижнем Новгороде трое подростков пытались привезти на лифте в квартиру дорожный знак и попали на видео.

«Одну из квартир снимает слишком веселая зумерша. Она часто напивается и творит беспредел с двумя дружками-подростками», — сообщили жители ЖК «Красная поляна».

Камеры запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как люди пытаются погрузить в лифт дорожный знак, но у них не получается. Далее на записи видно, как подростки выходят на улицу с дорожным знаком и кидают его на землю.

Ранее сообщалось, что на дорожных указателях запретили рекламировать гостиницы.