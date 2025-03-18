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Подростки пытались перевезти дорожный знак на лифте и попали на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как подростки погружали дорожный знак в лифт

В Нижнем Новгороде трое подростков пытались привезти на лифте в квартиру дорожный знак. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Одну из квартир снимает слишком веселая зумерша. Она часто напивается и творит беспредел с двумя дружками-подростками», — сообщили жители ЖК «Красная поляна».

Камеры запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как люди пытаются погрузить в лифт дорожный знак, но у них не получается. Далее на записи видно, как подростки выходят на улицу с дорожным знаком и кидают его на землю.

До этого сообщалось, что в центре Екатеринбурга мужчины устроили дрифт на ваннах. На кадрах видно, как двое мужчин едут по дороге на ваннах, к которым прикреплен руль и колеса. Екатеринбуржцы дрифтят, сворачивают с дороги и выполняют опасные маневры на проезжей части. Кроме того, на записи слышно, как другие участники движения сигналят нарушителям.

При этом мужчины дрифтили на проезжей части, пока на светофоре горел красный свет.

Ранее «бесстрашные» олени бежали по трассе в Приморье и попали на видео.

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