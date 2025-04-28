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Дрифтеры устроили хоровод вокруг гаишников, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как дрифтеры танцевали ехор вокруг гаишников

В Улан-Удэ дрифтеры танцевали ехор вокруг сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Ехор вокруг борта ДПС начали танцевать дрифтеры около ТЦ Пионер. Напомним, что в том году дрифтеры ехором вокруг борта ДПС закрывали сезон и ответ сотрудников ДПС был весьма жестким», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей водят хоровод вокруг гаишников и их патрульного автомобиля.

По информации источника, для наведения порядка на место инцидента прибыли несколько патрулей Росгвардии и ДПС.

До этого сообщалось, что под Казанью легковушка с младенцем в салоне загорелась после лобового столкновения. В момент ДТП ребенок находился в специальном кресле, что помогло избежать серьезных травм. В результате аварии никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное расследование в отношении водителя Audi.

Ранее пенсионерка из Абакана «что-то нажала в машине» и протаранила автомобили.

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