Дрифтеры устроили хоровод вокруг гаишников, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как дрифтеры танцевали ехор вокруг гаишников

В Улан-Удэ дрифтеры танцевали ехор вокруг сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Ехор вокруг борта ДПС начали танцевать дрифтеры около ТЦ Пионер. Напомним, что в том году дрифтеры ехором вокруг борта ДПС закрывали сезон и ответ сотрудников ДПС был весьма жестким», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей водят хоровод вокруг гаишников и их патрульного автомобиля.

По информации источника, для наведения порядка на место инцидента прибыли несколько патрулей Росгвардии и ДПС.

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