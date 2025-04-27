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Пенсионерка из Абакана «что-то нажала в машине» и протаранила автомобили

Mash: пенсионерка «что-то нажала» в авто, снесла заборы и машины в Абакане

В Абакане пенсионерка снесла два забора и врезалась в три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Пенсионерка «что-то нажала» в машине, снесла два забора и задела три машины в Абакане. Очевидцы рассказали Mash Siberia, что женщина натворила дел, пока муж был в аптеке», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП на камеру. На кадрах видно, что на земле лежит забор. Кроме того, повреждения получили припаркованные автомобили. У машин смяты кузова, поломаны бамперы и капоты.

По информации источника, в результате произошедшего никто не пострадал. По словам виновницы аварии, она попала в ДТП в первый раз за 80 лет.

До этого сообщалось, что в Балашихе мужчина на Mitsubishi заблокировал проезд скорой помощи. Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель красного легкового автомобиля блокирует проезд скорой. При этом на записи слышно, что у машины экстренных служб включена сирена.

Ранее массовое ДТП парализовало движение транспорта на МКАД.

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