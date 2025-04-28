«Лекарств от ХОБЛ нет»: врач рассказал, что будет, если Ефремов продолжит курить

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) развивается практически у всех, кто курит, сообщил aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев. Такая болезнь диагностирована у актера Михаила Ефремова.

По словам врача, ХОБЛ развивается практически у всех заядлых курильщиков, эффективных лекарств от этого заболевания нет. Если не бросить курить, обструкция легких будет прогрессировать, может привести к сильной дыхательной недостаточности и постоянной потребности в даче кислорода извне — с помощью кислородного концентратора или баллона. Чтобы не допустить таких осложнений, нужно прекращать курить.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он отправился в Москву. В операции по вывозу актера из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита.

Позже Никита Высоцкий пообещал «съездить в дыню» встречавшему Михаила Ефремова журналисту.

Кроме того, стало известно, что актера Михаила Ефремова заметили с сигаретой на остановке автобуса.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.