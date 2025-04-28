Названы 10 самых популярных автомобилей у россиян

Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio оказались самыми популярными у россиян по итогам I квартала 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экосистемы «Сбера» и «СберСтрахование».

«Чаще всего в I квартале 2025 года россияне приобретали Lada Vesta, Lada Granta, Kia Rio, Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Chevrolet Cruze, Opel Astra», - говорится в исследовании.

Отмечается, что 93% продаж пришлось на подержанные авто, 7% — на новые. Медианный чек на покупку машины с пробегом составил 1 млн рублей, новой — 1,6 млн рублей.

До этого стало известно, что в России продажи новых автомобилей всех сегментов по итогам первого квартала 2025 года снизились на 27%. Всего за этот период было реализовано 287,2 тыс. машин. В марте продажи автомобилей упали на 45%.

Так, легковых автомобилей было продано 245 тыс. (-26%), LCV — 24,3 тыс. (-16%), грузовиков — 15,4 тыс. (-46%), автобусов — 2,5 тыс. (-55%). Также за I квартал реализовано 2,1 тыс. новых электромобилей, что на 67% меньше относительно аналогичного периода 2024 года.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

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