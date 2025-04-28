Гладков прокомментировал ДТП с автомашиной скорой помощи в Белгороде

Гладков рассказал о пострадавших в ДТП с машиной скорой медпомощи в Белгороде

В автомашине скорой медпомощи, которая попала в дорожно-транспортное происшествие в Белгороде, находился пациент в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии», — отметил он.

В результате столкновения с автомобилем Mercedes автомашина медиков перевернулась. Фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи не выжил, а его коллега получила множественные ушибы и черепно-мозговую травму, уточнил Гладков.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля получил черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. Пострадавших доставили в больницу.

Незадолго до этого региональное управление МВД России сообщило, что автомобили столкнулись в 22:05 на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой. По информации ведомства, автомашина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, а Mercedes ехал на зеленый свет светофора.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.