В Белгороде Mercedes столкнулся со скорой, есть пострадавшие

В Белгороде произошло ДТП с участием иномарки и машины скорой помощи. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» управление МВД по городу.

По его данным, автомобили столкнулись в 22:05 на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческой. Машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, а Mercedes ехал на зеленый свет светофора.

Как уточняется в посте, в результате столкновения скорая опрокинулась. Ее фельдшер получил несовместимые с жизнью травмы, еще один медик, пациент и водитель Mercedes были госпитализированы.

В начале апреля в подмосковном Приозерске легковая машина врезалась в карету скорой помощи. На кадрах с места инцидента заметно, что у кареты скорой едва не сорвало дверь, на ней осталась крупная вмятина. У второго участника аварии была серьезно повреждена передняя часть транспортного средства. В момент ДТП в салоне автомобиля находились двое детей четырех и восьми лет. Их направили в больницу для обследования.

Ранее в Москве скорая помощь трижды перевернулась в ДТП и попала на видео.