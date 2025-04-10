Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти перевозившая девочку скорая помощь попала в ДТП, два ребенка пострадали

В Приозерске машина скорой с ребенком внутри попала в ДТП
close
Приозерск и район/VK

В Ленобласти произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает 47news со ссылкой на «Леноблпожспас».

Инцидент произошел в Приозерске. По данным издания, легковая машина врезалась в автомобиль медиков.

На кадрах с места инцидента заметно, что у кареты скорой едва не сорвало дверь, на ней осталась крупная вмятина. У второго участника аварии серьезно пострадала передняя часть транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились двое детей четырех и восьми лет. Их направили в больницу для обследования. В скорой также находился ребенок, состояние девочки не уточняется.

«Пациентку на другом спецтранспорте доставили в больницу в Петербург», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

До этого в Москве иномарка столкнулась с машиной медиков. В результате оба автомобиля получили серьезные повреждения, карета скорой перевернулась на бок.

Ранее машина скорой помощи перевернулась в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами