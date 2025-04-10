В Ленобласти перевозившая девочку скорая помощь попала в ДТП, два ребенка пострадали

В Приозерске машина скорой с ребенком внутри попала в ДТП

В Ленобласти произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает 47news со ссылкой на «Леноблпожспас».

Инцидент произошел в Приозерске. По данным издания, легковая машина врезалась в автомобиль медиков.

На кадрах с места инцидента заметно, что у кареты скорой едва не сорвало дверь, на ней осталась крупная вмятина. У второго участника аварии серьезно пострадала передняя часть транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились двое детей четырех и восьми лет. Их направили в больницу для обследования. В скорой также находился ребенок, состояние девочки не уточняется.

«Пациентку на другом спецтранспорте доставили в больницу в Петербург», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

До этого в Москве иномарка столкнулась с машиной медиков. В результате оба автомобиля получили серьезные повреждения, карета скорой перевернулась на бок.

Ранее машина скорой помощи перевернулась в Петербурге.