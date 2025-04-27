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В Крыму мотоциклист влетел в женщину с ребенком, и это попало на видео

В Крыму мотоциклист на скорости врезался в женщину с ребенком
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Telegram-канал «Mash на волне»

В Крыму мотоциклист врезался в женщину с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Мопедист на скорости сбил женщину с ребенком на переходе под Гурзуфом. Пешеходы шли по зебре, когда из-за пропустивших их машин вылетел мотоциклист», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на полной скорости врезается в женщину с ребенком, которые идут по пешеходному переходу. После столкновения люди падают на проезжую часть, а мотоцикл с водителем отлетают в сторону.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина на Mitsubishi Lancer не пропускала автомобиль скорой помощи, который вез больного. Водитель автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перегородила проезд серым легковым автомобилем, при этом злоумышленница снимала происходящее на телефон. По словам медиков, в транспорте находился больной.

Ранее в Челябинске автостоянку залило кипятком и заволокло паром.

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