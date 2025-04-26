«Как машины не сварились?»: в Челябинске автостоянку залило кипятком

В Челябинске на улице Трашутина из-за коммунальной аварии залило горячей водой и заволокло паром автостоянку. Об этом сообщает 31tv.ru в своем Telegram-канале.

«Как вообще машины не сварились? Они прямо, как в кастрюле», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых местными жителями, видно, что автостоянка между жилыми домами залита водой, над ней поднимаются клубы пара. Некоторые автовладельцы пытаются спасти свои машины от повреждения, отогнав их в безопасное место.

При этом горячая вода также залила проезжую часть на пересечении улиц Трашутина и 2-й Эльтонской. На кадрах видно, что над асфальтом поднимается густой пар, видимость значительно ухудшилась.

Ранее в Челябинской области вспыхнувшая фура заблокировала движение по трассе М-5.