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Приморец избил и запинал женщин на проезжей части, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как мужчина избил женщин на проезжей части

В Уссурийске мужчина избил трех женщин на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Приморья».

«Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о причинении телесных повреждений местной жительнице ее супругом», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, после чего она падает на дорогу. Далее на записи видно, как нарушитель избивает женщин по очереди: приморец наносит удары в голову и пинает.

По информации источника, мужчина находился в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что под Казанью автомобиль Kia с младенцем в салоне загорелся после лобового столкновения с Audi. В момент ДТП ребенок находился в специальном кресле, что помогло избежать серьезных травм.

Ранее пенсионерка из Абакана «что-то нажала в машине» и протаранила автомобили.

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