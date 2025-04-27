Стало известно, за какие деньги Кузин согласился убить генерал-лейтенанта в Балашихе

За убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Кузину пообещали заплатить $18 тыс. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

На допросе подозреваемый рассказал, что в 2023 году приехал в Россию и ждал указаний от куратора. В ноябре следующего года поселился в доме, где жил генерал-лейтенант. С того времени злоумышленник наблюдал за мужчиной, кроме того, он заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и припарковал машину у подъезда за два месяца до теракта.

По информации источника, Кузин признал свою вину. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование для обнаружения соучастников.

До этого подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привезли к месту взрыва автомобиля в Балашихе для следственных действий. Правоохранители вывели подозреваемого в наручниках из автомобиля. Мужчину в капюшоне и маске провели в подъезд.

Ранее в Подмосковье взорвался автомобиль, могло сработать СВУ.