Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика привезли на место взрыва в Балашиху

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привезли к месту взрыва автомобиля в Балашихе для следственных действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным ведомства, он приобрел и заминировал взорвавшийся 25 апреля автомобиль. Подержанный Volkswagen он купил, оборудовал СВУ и припарковал рядом с домом генерала в Балашихе», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленник несколько недель следил за генерал-лейтенантом. За это время мужчина выучил маршрут, расписание и привычки Ярослава Москалика.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов вывели подозреваемого в наручниках из автомобиля. Мужчину в капюшоне и маске правоохранители провели в подъезд.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. В результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК России возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Балашихе.