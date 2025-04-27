Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика привезли на место взрыва в Балашиху

Mash: Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта привезли на место взрыва авто
close
Telegram-канал «Mash»

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика привезли к месту взрыва автомобиля в Балашихе для следственных действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По данным ведомства, он приобрел и заминировал взорвавшийся 25 апреля автомобиль. Подержанный Volkswagen он купил, оборудовал СВУ и припарковал рядом с домом генерала в Балашихе», — говорится в сообщении.

По информации источника, злоумышленник несколько недель следил за генерал-лейтенантом. За это время мужчина выучил маршрут, расписание и привычки Ярослава Москалика.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов вывели подозреваемого в наручниках из автомобиля. Мужчину в капюшоне и маске правоохранители провели в подъезд.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. В результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК России возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в Балашихе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами