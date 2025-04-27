В Дзержинске велогонщик подлетел от удара «Газели», и это попало на видео

В Дзержинске на видео попало, как велогонщик подлетел после тарана «Газели»

В Дзержинске велосипедист врезался в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«На улице Красноармейской мужчина на полной скорости влетел в «Газель». На место вызвали скорую», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел столкновение. На кадрах видно, как велосипедист врезается в грузовик. От удара мужчина подлетает и падает на асфальт, а велосипед отлетает в сторону.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчины устроили массовую драку в автобусе из-за громких разговоров. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько мужчин дерутся в общественном транспорте. При этом на записи слышно, как женщины кричат и просят вызвать полицию. В конфликте также участвует пожилой мужчина, который нападает на своих оппонентов. Кроме того, заметно, что нарушители начинают драку в автобусе, но потом выходят на улицу, где продолжают конфликт.

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