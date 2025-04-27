Массовая драка нижегородцев на парковке попала на видео

В Нижнем Новгороде на видео попала массовая драка на парковке

В Нижнем Новгороде мужчины устроили массовую драку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Банда подростков кошмарит жителей Ленинского района. Со слов потерпевших, парни не местные, провоцируют на конфликт, таранят машины и устраивают беспорядки. На замечания жителей реагируют сразу кулаками», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся рядом с припаркованными автомобилями. После конфликта нарушители разбегаются в разные стороны.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина на Mitsubishi Lancer не пропускала автомобиль скорой помощи, который вез больного. Водитель автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перегородила проезд серым легковым автомобилем, при этом злоумышленница снимала происходящее на телефон. По словам медиков, в транспорте находился больной.

Ранее в Башкирии на видео попало, как большегруз протаранил Chevrolet Niva.