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Россиянин на Mitsubishi не пропустил скорую, спешившую к пациенту, и попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчина не пропустил спешившую скорую
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Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Балашихе мужчина на Mitsubishi заблокировал проезд скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Балашихе водитель не пропустил скорую с включенными спецсигналами и стал доказывать, что медики могут объехать где-то в другом месте», — говорится в сообщении.

Медики запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель красного легкового автомобиля блокирует проезд скорой. При этом на записи слышно, что у машины экстренных служб включена сирена.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина на Mitsubishi Lancer не пропускала автомобиль скорой помощи, который вез больного. Водитель автомобиля экстренных служб запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина перегородила проезд серым легковым автомобилем, при этом злоумышленница снимала происходящее на телефон. По словам медиков, в транспорте находился больной. Потребовалось семь минут, чтобы убедить водителя убрать машину.

Ранее массовое ДТП парализовало движение транспорта на МКАД.

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