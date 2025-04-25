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Под Нижним Новгородом водитель попал под свой автобус, выпав из кабины

В Нижегородской области водитель автобуса выпал из кабины и попал под колеса
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Telegram-канал Ni Mash

В Дзержинске Нижегородской области водитель рейсового автобуса выпал из кабины и попал под его колеса. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Шофер залил топливо и выехал на главную дорогу. Потом зачем-то открыл дверь — выпал из кабины и его сбил свой же автобус», — отмечается в публикации.

В результате ДТП мужчина получил травмы, он госпитализирован. О причинах аварии не сообщается.

На опубликованном фото видно, что автобус ПАЗ-3205 с табличкой 30-го маршрута стоит на обочине дороги. Он огражден сигнальными конусами.

Ранее на видео попали последствия взрыва автомобиля в Балашихе. На кадрах видно, что порядка 10 местных жителей пришли на помощь пожарным и вручную расталкивали автомобили, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

Ранее в Забайкалье местный житель сжег автомобиль свидетеля его ссоры с женой.

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