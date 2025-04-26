Женщина-водитель разбилась об угол дома в Иркутской области

В Иркутской области женщина на Toyota разбилась об угол дома

В Черемхово Иркутской области женщина за рулем автомобиля Toyota врезалась в угол здания, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Предварительно установлено, что 40-летняя женщина-водитель автомашины Toyota Allion не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на здание», — отмечается в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. На опубликованных кадрах с последствиями аварии видно, что удар об угол здания пришелся на правую сторону праворульной Toyota. У машины смят моторный отсек и выбито лобовое стекло.

Полицейские проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. В Госавтоинспекции призвали водителей проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим.

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