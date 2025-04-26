Вспыхнувшая фура заблокировала движение по трассе М-5 в Челябинской области

В Челябинской области вспыхнувшая фура затруднила движение по трассе М-5

На трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области образовалась многокилометровая пробка из-за возгорания большегрузного автомобиля. Об этом сообщает 74.ru.

«Днем в субботу, 26 апреля, трасса М-5 встала в многокилометровой пробке в Ашинском районе Челябинской области. Причиной стала фура, вспыхнувшая на ходу недалеко от Сима. На месте сейчас работают экстренные службы», — отмечается в публикации.

Водители-дальнобойщики, ставшие свидетелями пожара, предположили, что в фуре Iveco вспыхнуло масло. По информации регионального управления Госавтоинспекции, в районе места пожара организовано реверсивное движение. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах пожарные тушат автомобиль.

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