Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП с четырьмя машинами, возникла пробка

На МКАД на северо-востоке Москвы произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 93 км МКАД (перед съездом №94) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в районе места аварии движение затруднено на протяжении 3,5 км. Водителей призвали искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 18:35 мск, пробка на внутренней стороне МКАД начинается перед пересечением трассы с Осташковским шоссе и заканчивается недалеко от пересечения с Ярославским шоссе. Ее длина превышает 4 км.

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