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С попавшей в ДТП в Таиланде россиянки потребовали $10 тысяч перед срочной операцией

SHOT: у попавшей в ДТП в Таиланде россиянки начался некроз ткани из-за медиков
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Kyodo/Reuters

Тайские врачи отказались оперировать попавшую в ДТП гражданку РФ, пока она не заплатит $10 тыс. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам пострадавшей, она попала в аварию, когда ехала на мотоцикле по своей полосе. Водитель легкового автомобиля резко свернул перед ней, включив поворотник в самый последний момент. После ДТП россиянку доставили в больницу.

«В тайской больнице у нее зафиксировали оскольчатый перелом ноги в трех местах и заявили, что нужна срочная операция», — уточняет Telegram-канал.

Как отмечается, из-за отсутствия у россиянки медицинской страховки врачи не делали операцию и не давали ей разрешение на вылет в РФ. Когда спустя три дня девушке удалось вернуться на родину для того, чтобы сделать операцию, у нее уже развился некроз кожи. Сейчас ей в ногу вставили шифт, ходить она сможет через несколько месяцев.

В марте в Таиланде попала в ДТП сценаристка визуальных новелл в приложении «Клуб романтики» Александра Реми из Новосибирска. Авария произошла, когда она вместе с возлюбленным вызвала такси, чтобы поехать в магазин и заменить неподошедший стилус для своего гаджета. За ними приехал трехместный мотоцикл, водитель которого не снизил скорость на крутом повороте. Сам он успел спрыгнуть, когда транспортное средство упало. Его пассажиры остались на месте. В итоге сценаристка получила ушиб плеча, а кожа в нескольких местах была стерта до крови. У ее молодого человека «щиколотка разорвана до мяса» и ссадины на ноги и боку.

Ранее россиянки стали бояться шейхов в Дубае из-за модели, брошенной у обочины.

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