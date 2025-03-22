Сценаристка «Клуба романтики» вместе с возлюбленным пострадала в ДТП в Таиланде

В Таиланде попала в ДТП сценаристка фандома (субкультура, состоящая из поклонников чего-либо) по игре в жанре визуальной новеллы «Клуб романтики» Александра Реми из Новосибирска, сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, авария произошла, когда она вместе с возлюбленным вызвала такси, чтобы поехать в магазин и заменить неподошедший стилус для своего гаджета. За ними приехал трехместных мотоцикл, водитель которого не снизил скорость на крутом повороте. Сам он успел спрыгнуть, когда транспортное средство упало. Его пассажиры остались в транспортном средстве.

Как отмечается в посте, у сценаристки ушиб плеча, а кожа в нескольких местах стерта до крови. У ее молодого человека «щиколотка разорвана до мяса», ссадины на ноги и боку. Хотя пострадавшие пока не обращались в больницу, парню Реми нужно наложить швы.

1 февраля в Таиланде автобус с россиянами упал с высоты 15 метров. Авария произошла на перевале Карон – Патонг на Пхукете. Группа туристов ехала с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля.

Ранее россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии.