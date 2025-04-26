Автобус загорелся у метро в Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге на видео попал полыхающий автобус у метро

В Санкт-Петербурге у станции метро «Улица Дыбенко» загорелся автобус, сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что автобус находится на проезжей части. От него поднимается густой столб дыма. В районе пожара движение транспорта затруднено. Возгорание тушат прибывшие по вызову пожарные.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, сотрудники экстренных служб оперативно прибыли и уже ликвидировали возгорание.

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