Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В массовом ДТП в Ленинградской области пострадали четыре человека

МВД Ленобласти: в аварии с 16 автомобилями пострадали четыре человека
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области в ДТП с 16 автомобилями пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в официальном Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что авария случилась 25 апреля около 23.10 мск на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти по направлению к Пскову.

«Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Двигавшийся за ним следом водитель не среагировал вовремя на образовавшееся препятствие и совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль», — говорится в посте.

Дальше к двум авто «присоединились» еще 14. Известно, что двое водителей получили серьезные травмы, один из них на данный момент находится в реанимации. Также ранены две женщины.

Правоохранители инициировали проверку по факту аварии.

15 апреля массовая авария парализовала движение в Подмосковье. Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько транспортных средств получили повреждения. На записи также заметно, что запчасти от автомобилей разбросаны на проезжей части.

Ранее массовая авария парализовала КАД в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами