В массовом ДТП в Ленинградской области пострадали четыре человека

В Ленинградской области в ДТП с 16 автомобилями пострадали четыре человека. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в официальном Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что авария случилась 25 апреля около 23.10 мск на 45-м километре Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленобласти по направлению к Пскову.

«Водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение. Двигавшийся за ним следом водитель не среагировал вовремя на образовавшееся препятствие и совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль», — говорится в посте.

Дальше к двум авто «присоединились» еще 14. Известно, что двое водителей получили серьезные травмы, один из них на данный момент находится в реанимации. Также ранены две женщины.

Правоохранители инициировали проверку по факту аварии.

15 апреля массовая авария парализовала движение в Подмосковье. Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей и двух грузовиков. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько транспортных средств получили повреждения. На записи также заметно, что запчасти от автомобилей разбросаны на проезжей части.

Ранее массовая авария парализовала КАД в Петербурге.