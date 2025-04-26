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Петербургский курьер-мигрант украл велосипед, чтобы отработать смену

В Петербурге курьер-мигрант украл велосипед, чтобы отработать смену и сдаться
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Санкт-Петербурге курьер украл велосипед, чтобы отработать на нем смену. Об этом сообщает 78.ru

«В полицию с повинной пришел 19-летний уроженец Узбекистана и рассказал, что угнал велосипед ради работы — ему просто не на чем было развозить заказы по городу», — отмечается в публикации.

Молодой человек заметил велосипед, не пристегнутый замком, на улице Союза Печатников. После работы он отправился на велосипеде домой, но затем сдался полиции.

До этого в Китае робот-доставщик наехал на скутер, а затем скрылся с места аварии, волоча его за собой. Необычную аварию сняли на видео.

Ранее на МКАД попали на видео упавшие на крышу «Жигули».

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