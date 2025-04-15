Массовая авария парализовала движение в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись несколько легковых автомобилей и два грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пробка на несколько километров растянулась в Подмосковье из-за массовой аварии. Сразу несколько автомобилей – два грузовика и несколько легковых машин – столкнулись на Кудиновском шоссе в Подмосковье. Движение в районе аварии ограничено», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько транспортных средств получили повреждения. На записи также заметно, что запчасти от автомобилей разбросаны на проезжей части.

По информации источника, на место ДТП прибыли экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Lexus сбил шестиклассника. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу, в этот момент его сбивает автомобиль, который сразу же уезжает. На записи также видно, как ребенок встал с проезжей части и начал хромать.

Ранее в Махачкале мужчина плыл по затопленной дороге среди автомобилей.