Массовая авария парализовала КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за массового ДТП на КАД образовалась большая автомобильная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП произошло на 44-м километре внутреннего кольца. Столкнувшиеся автомобили заняли три полосы, а также полосу безопасности», — говорится в сообщении.

По информации источника, на дороге столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП травмы получил один человек, он находится в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия образовалась автомобильная пробка длиной в восемь километров.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина устроил массовое ДТП на парковке и зажал человека между машинами. Водитель нажал на газ и на задней передаче протаранил несколько автомобилей, после чего переключил передачу, нажал газ вперед и влетел еще в несколько машин.

В момент столкновения из одного из попавших в ДТП автомобилей выходил человек, его зажало между машин. Житель Владивостока получил травмы.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.