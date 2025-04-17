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Массовая авария парализовала КАД в Петербурге

В Петербурге массовое ДТП затруднило движение транспорта на КАД
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Telegram-канал «78»

В Санкт-Петербурге из-за массового ДТП на КАД образовалась большая автомобильная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«ДТП произошло на 44-м километре внутреннего кольца. Столкнувшиеся автомобили заняли три полосы, а также полосу безопасности», — говорится в сообщении.

По информации источника, на дороге столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП травмы получил один человек, он находится в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия образовалась автомобильная пробка длиной в восемь километров.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина устроил массовое ДТП на парковке и зажал человека между машинами. Водитель нажал на газ и на задней передаче протаранил несколько автомобилей, после чего переключил передачу, нажал газ вперед и влетел еще в несколько машин.

В момент столкновения из одного из попавших в ДТП автомобилей выходил человек, его зажало между машин. Житель Владивостока получил травмы.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.

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