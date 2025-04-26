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В Ленинградской области произошло массовое ДТП

SHOT: в Ленобласти столкнулись более 20 автомобилей
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области на Киевском шоссе столкнулись более 20 автомобилей, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жесткая авария произошла <...> на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии несколько человек пострадали.

Предварительно, причиной аварии стал гололед.

До этого Telegram-канал Amur Mash сообщал, что в Хабаровске около десяти автомобилей скатились с горки и устроили массовое ДТП.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобили скатываются вниз с возвышенности и врезаются друг в друга. Кроме того, на записи слышно, как кричит женщина.

По информации источника, авария произошла из-за гололеда. Кроме того, после инцидента на место ДТП приехала техника с песком.

Ранее стало известно, зачем приморцы подожгли парковку во Владивостоке.

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