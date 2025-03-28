Стало известно, зачем приморцы подожгли парковку во Владивостоке

Во Владивостоке мужчины подожгли автомобили на парковке, чтобы припугнуть должника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Решил помочь знакомому вернуть деньги — придумал план, нашел исполнителей. Один из них облил тачку на Надибаидзе бензином, другой — закинул на нее подожженную перчатку. Ветер разнес пламя по стоянке», — сообщил 47-летний организатор поджога.

По информации источника, нарушители уже признали свою вину и извинились на камеру. Они сообщили, что изначально планировали поджечь один автомобиль, но вышло совсем не по плану.

До этого сообщалось, что 27 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали заказчика и поджигателей автостоянки, из-за действий которых во Владивостоке сгорели 22 припаркованных автомобиля. Злоумышленниками оказались 39-летний и 49-летний местные жители, которые были исполнителями правонарушения, а также заказчик. Все задержанные были ранее судимы, они сознались в содеянном. Для совершения преступления поджигатели использовали пятилитровую канистру бензина и подожженную перчатку. Причиной поджога стал личный конфликт.

Ранее во Владивостоке мать-одиночка, потерявшая автомобиль при пожаре на автостоянке, получила тысячу заказов на меренги.