В Москве будет ограничено движение на некоторых улицах из-за мотофестиваля. Об этом сообщает Telegram-канал московского Департамента транспорта.

Наиболее заметным будет ограничение движения по внешней стороне Садового кольца, а также на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская и Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной с 11.40 в субботу, 26 апреля.

По одной крайней правой полосе на Университетском проспекте в районе Университетской площади будет перекрыто движение с 08.00 до 12.00. Также в 08.00 до 19.00 проезд будет закрыт на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 28, строение 22 по улице Косыгина.

В Москве также будет запрещена парковка в парковочном кармане на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина с 23 апреля вплоть до завершения мероприятий. Парковка не будет доступна также с 00.01 25 апреля до окончания мероприятия — на Бережковской набережной, Университетской площади, улице Косыгина и на съезде с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко.

В этом году мотосезон будет открыт 26 апреля.

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