Названа дата открытия мотосезона в Москве

В этом году мотосезон будет открыт 26 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Приглашаю всех посетить Московский мотофестиваль 26 апреля. Это не просто встреча любителей мотоциклов, а масштабное праздничное событие с насыщенной программой», — сказал Ликсутов.

Отмечается, что 26 апреля в 10:00 смотровая площадка Воробьевых гор станет отправной точкой масштабного мотофестиваля. В 12:00 тысячи мотоциклов, включая раритеты от музея «Моторы войны», проедут по Садовому кольцу и откроют мотосезон 2025 года.

До этого компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.