Мигрантов, обвиненных в групповом изнасиловании девушки из Иваново, отпустили на свободу

В Иваново оставили на свободе мигрантов, которых обвиняют в изнасиловании девушки

Правоохранительные органы города Иваново оставили на свободе иностранных граждан, которых ранее в СМИ обвинили в групповом изнасиловании девушки в бессознательном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ивановской области. Там подчеркнули, что сейчас проходят доследственные действия, по итогу которых будет принято решение о наличии состава преступления в инциденте, который получил широкую огласку в СМИ.

«Идет проверка, уголовное дело не возбуждено. В рамках проверки все [участники инцидента] найдены и опрошены. Никто в рамках проверки не задерживался», — сообщил официальный представитель Следственного комитета.

На вопрос «Газеты.Ru», написала ли пострадавшая заявление о противоправных действиях в ее отношении, в Следкоме сообщили, что «этот момент от себя в СК не будут комментировать».

Информация о том, что в Иваново мигранты 12 апреля могли совершить противоправные действия сексуального характера с женщиной в автомобиле около подъезда, появилась в четверг 24 апреля в региональных пабликах вместе с видеозаписью придомовых камер. Подробно об этом писала «Газета.Ru».

По данным интернет-портала Regnum, мигранты сначала изнасиловали девушку в автомобиле, а затем голую отнесли в съемную квартиру, где вероятное изнасилование продолжилось до утра. Издание утверждает, что девушка могла находиться под воздействием алкоголя или наркотических средств.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что мигранты могли снимать на видео надругательства над девушкой.