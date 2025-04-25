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Мигранты могли снимать на видео надругательства над девушкой из Иваново

В Иваново мигранты могли снимать на видео надругательства над девушкой
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Мигранты, изнасиловавшие девушку в Иваново, могли снимать надругательство над ней на видео. Об этом «Газете.Ru» рассказали в управляющей компании дома, где произошел инцидент.

Представитель управляющей компании сделал такой вывод по записи с видеокамер, установленных в доме.

«Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

На видео также попал момент задержания четверых мигрантов, проживавших в квартире, где произошло изнасилование. На кадрах видно, что полицейские выводят их из подъезда и сажают в служебный фургон УАЗ.

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля. Сначала девушку принудили к половому акту в автомобиле, припаркованном во дводе многоэтажного дома, а затем унесли в квартиру, где действия сексуального характера продолжились. Широкую огласку происшествие получило 24 апреля. Подробнее о нем читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве попало на видео, как автомобили горят на парковке.

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