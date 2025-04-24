В Москве на видео попало, как горят автомобили на парковке

Shot: Крупный автопожар попал на видео во дворе жилого дома в Москве

В Москве четыре автомобиля загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Крупный автопожар во дворе жилого дома в Москве. По информации SHOT, минимум четыре машины загорелись возле дома на улице Гримау. Очевидцы рассказали нам, что первой загорелся SAAB, от которого огонь перекинулся на рядом припаркованные тачки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на парковке горят машины, при этом пламя почти полностью охватило транспортные средства.

По информации источника, на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль загорелся на проезжей части.

«На проспекте Маршала Жукова (в районе д. 55, стр. 2) произошло возгорание легкового автомобиля в первой полосе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее на Кубани на видео попала трасса, заваленная овощами и фруктами.