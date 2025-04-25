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Названы пять минусов кроссовера Ford Kuga

«За рулем» перечислил пять недостатков кроссовера Ford Kuga с пробегом
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Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного кроссовера Ford Kuga 2015 года.

«Нужно быть готовым к замене лобового стекла Форда – оно весьма чувствительно и к камешкам, и к месту их удара. Если камешек влупит где-то близко к краю, трещина появится гарантированно», — сказал Виноградов.

Атмосферный двигатель 2.5 л. не мощный, но надежный. С годами у Kuga может проявиться запотевание маслом в районе клапанной крышки.

Машины с турбомотором EcoBoost лучше обходить стороной. Этот двигатель объемом 1.6 встречается в двух вариантах мощности – 150 л. с. и 182 л. с.

В салоне не всем понравится выступающий «амфитеатр» передней панели. Верхняя часть панели целиком затянута в мягкий пластик. Хотя отдельные панели иногда скрипят.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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